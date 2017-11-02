Мидриган: политические силы Молдовы ведут себя, как провинциалы

Бывший член ЦИК, юрист Павел Мидриган считает, что партии, объявившие бойкот референдуму по отставке Дорина Киртоакэ, проявляют провинциализм и неготовность к сотрудничеству

Ранее ряд политических формирований, как парламентских, так и непарламентских, как правящих, так и оппозиционных заявили о бойкоте референдума по отзыву Дорина Киртоакэ с поста генерального примара Кишинева, который должен состояться 19 ноября. О неучастии в плебисците заявили Демократическая партия Молдовы, Либеральная партия, Либерально-демократическая партия, Национал-либеральная партия, партия Национального единства, партия "Действие и солидарность", а также Европейская народная партия.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Референдум по отставке Киртоакэ: подготовка на финишной прямой

По мнению ряда экспертов, бойкот референдума политическими силами Молдовы осложнит задачу, которая стоит перед социалистами. Им для отставки Дорина Киртоакэ необходимо набрать не меньшее количество голосов, чем было отдано за его избрание. В 2015 году за Киртоакэ проголосовали 163,57 тысячи жителей муниципия Кишинев.

По словам Павла Мидригана, объявляя бойкот, политические партии вовсе не стремились поддержать Дорина Киртоакэ. Их решение связано лишь с тем, что инициатива исходит от социалистов, которым они не хотят оказывать помощь в достижении поставленных задач.

В случае, если плебисцит состоится, пальма первенства достанется Партии социалистов, чего оппоненты не могут допустить, несмотря на то, что на референдуме будет поставлен вопрос об отставке человека, подозреваемого в коррупции.

Мидриган утверждает, что избиратели напомнят политическим силам такое "отношению к безобразию" во время парламентских выборов.