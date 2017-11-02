Головатюк: молдавских аграриев удалось вернуть на российский рынок

Президент Молдовы Игорь Додон периодически заявляет представителям СМИ о том, чего удалось достичь в результате его переговоров с российской стороной по вопросу возрващения молдавских сельхозпроизводителей и виноделов на российские рынки.
И если президент страны заявляет об этом не без гордости достигнутым результатом, то в стане правой оппозиции слышны мнения о том, что декларации главы государства — это не более, чем популизм, не подкрепленный реальным массовым возвращением молдавской продукции на рынки Российской Федерации.
Как на самом деле обстоит дело, и удалось ли молдавским аграриям в полной мере вернуться на рынки России?
Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доктор экономики, депутат парламента Владимир Головатюк.