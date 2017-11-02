Гырбу: доллар расти не будет, лучше хранить деньги в леях

"Слабый и зеленый": стоит ли ожидать укрепления доллара, либо курс американской валюты останется нестабильным в ближайшие несколько месяцев? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу

Вот уже практически десять месяцев обменный курс американского доллара по отношению к молдавскому лею находится в свободном падении.

Так, если еще в январе текущего года, "зеленый американец" старался цепляться за отметку в 19 леев 60 банов, то к лету скатился до цифры в 18 и даже 17 леев 60 банов, а к ноябрю и вовсе сполз к 17 леям 35-40 банам.

Экономические эксперты объясняют падение курса доллара систематическими финансовыми интервенциями Национального банка Молдовы по поддержке "на плаву" молдавского лея.

Корреспондент студии Спутник Молдова решил выяснить у специалиста: продолжится ли падение курса доллара, либо он укрепит свои позиции? И в чем сегодня гражданам лучше хранить свои сбережения?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.