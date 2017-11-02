Голубовский: цены на золото будут неуклонно расти

Эксперты предрекают дефицит поставок и рост цен на драгоценный метал в будущем. Специалисты отмечают ощутимое снижение количества крупных месторождений золота в мире. Золотые прииски в Южной Африке, Неваде и Австралии приближаются к завершению своих жизненных циклов.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе это может привести к дисбалансу спроса и предложения, а в итоге оказать сильное давление на цену золота.
Почему золото будет расти в цене, и будут ли люди массово вкладывать свои деньги в этот благородный металл?
Об этом в эфире радио Sputnik рассказал экономический аналитик, финансист Дмитрий Голубовский.