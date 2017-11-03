Стариков: Вашингтон не хочет видеть сильную Россию на карте мира

Напряжение между США и Россией будет нарастать, поскольку Вашингтон не хочет видеть сильных и суверенных стран на карте мира: такое мнение в эфире радио Sputnik высказал публицист Николай Стариков

Американским физическим и юридическим лицам с конца января 2018 года запретили вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. США призывают Россию соблюдать Минские соглашения по Украине и прекратить "незаконную киберактивность", пытаясь обвинить Москву во влиянии на результаты голосования в ходе президентских выборов в Америке.

Россия ранее заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и, соответственно, субъектом минских договоренностей. В Москве также не раз указывали, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Как в дальнейшем будут развиваться отношения между Москвой и Вашингтоном?

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал российский публицист Николай Стариков.