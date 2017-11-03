Журавлев: большинство молдаван за сохранение государства

Взгляд из России: доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова говорит о настроениях в молдавском обществе

Среди граждан Молдовы царят самые различные настроения — кто-то отстаивает независимость, кто-то мечтает об объединении с Румынией, а кто-то — чуть ли не о реставрации Советского Союза. Эксперты отмечают, что связано это, прежде всего, с серьезными экономическими проблемами страны.

О тех настроениях, которые овладели молдаванами, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассуждает доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Виталий Журавлев.