Журавлев: большинство молдаван за сохранение государства

О тех настроениях, которые овладели молдаванами, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассуждает доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Виталий Журавлев.
Взгляд из России: доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова говорит о настроениях в молдавском обществе
О тех настроениях, которые овладели молдаванами, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассуждает доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Виталий Журавлев.
Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин поздравил с Днем народного единства, пожелав счастья и благополучия.
В Приднестровье День народного единства - российский государственный праздник, проводимый в РФ 4 ноября, уже начали отмечать сегодня, и некоторые мероприятия в эти дни отрываются в честь другого праздника - векового юбилея Октябрьской революции.
Очередные ограничения дорожного движения в выходные ожидают столичных водителей.
За многолетнюю историю главной награды Латвии – ордена Трех звезд – было немало случаев, когда от нее отказывались. Sputnik вспомнил.
Депутат литовского Сейма Альгирдас Буткявичюс предложил рассмотреть инициативу об отмене перехода на летнее время в Литве и поправках в директивы Евросоюза.
Силы обороны Эстонии совместно с НАТО в мае 2018 года проведут самые крупные за свою историю военные учения Siil ("Ёж").
Суд в Минске добавил оппозиционному политику Николаю Статкевичу 10 суток ареста за несанкционированный пикет у Центра изоляции правонарушителей.
С начала года Грузию посетили свыше 6,4 миллиона иностранцев, из которых более трех миллионов - в качестве туристов.
СГБ Абхазии проверяет задержанных на границе граждан Египта, Йемена, Сомали и Судана на связь с террористическими организациями.
За 11 лет работы Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалость не допустить жертв среди населения в ходе природных катаклизмов.
Один из приговоренных к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1999 году спикера парламента, премьер-министра, депутатов и членов правительства Армении, умер в тюрьме.
Премьер-министр Казахстана назвал условия, при выполнении которых ситуация на казахстанско-кыргызской границе придет в норму.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал противоречия между Кыргызстаном и Казахстаном.
Авиакомпания "Сомон Эйр" начала полеты из таджикского города Куляб в Москву – самолет был торжественно встречен в Международном аэропорту Внуково.
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Парламенты Южной и Северной Осетии вплотную займутся подготовкой соглашения, по которому граница между республиками станет абсолютно прозрачной.
За многолетнюю историю главной награды Латвии – ордена Трех звезд – было немало случаев, когда от нее отказывались. Sputnik вспомнил.
Депутат литовского Сейма Альгирдас Буткявичюс предложил рассмотреть инициативу об отмене перехода на летнее время в Литве и поправках в директивы Евросоюза.
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