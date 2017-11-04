Овчаренко: компьютерная игромания обусловлена попыткой уйти от проблем

Почему люди увлекаются компьютерными и играми, и чем опасен уход в виртуальную реальность: об этом в эфире радио Sputnik рассказала кандидат психологических наук Лариса Овчаренко

Компьютерные игры на протяжение последних пятнадцати лет прочно вошли в жизнь молодых людей. Однако, если некоторые тинейджеры посвящают им час-другой свободного времени, то другие просто днями пропадают в виртуальной реальности, посвящая "баталиям в зазеркалье" все свободное время.

Медики утверждают: чрезмерное увлечение компьютерными играми ведет не только к психологическим проблемам, но может грозить и нарушением обмена веществ в организме, и привести даже к серьезным стадиям ожирения из-за постоянной гиподинамии.

Почему люди увлекаются геймингом? Существует ли ген игромании?

Об этом в эфире радио Sputnik рассказала кандидат психологических наук, доцент Московского педагогического университета Лариса Овчаренко.