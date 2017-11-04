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Виктор Мокану
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Мокану: сомневаюсь в том, что в 2020 году пройдет перепись населения

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Председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану в эфире радиостудии Sputnik Молдова назвал две возможные причины провала переписи населения 2020 года

На последнем заседании правительства Молдовы было принято решение о создании Национальной комиссии по переписи населения. Новая структура обеспечит подготовку и проведение в 2020 году переписи населения и жилья, а также общей переписи сельского хозяйства.

Виктор Мокану
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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По мнению собеседника радиостудии Sputnik Молдова, проведение переписи населения может быть сорвана из-за финансовых проблем. Качественный опрос стоит более 100 миллионов леев и не факт, что международные партнеры согласятся еще раз предоставить средства после провала 2014 года.

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Присутствует и политический фактор, считает социолог. Национальный опрос важно провести до парламентских выборов 2018 года, чтобы привести в соответствие списки избирателей с фактически проживающем в Молдове населением. Кроме того, неизвестно, будут ли политические силы, которые придут к власти после выборов, заинтересованы в проведении переписи.

Подробно о том, почему перепись населения 2020 года может не состояться Виктор Мокану рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

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Теги:
социологические исследования, перепись населения, трудоспособное население, стоимость, результаты, статистика, Ассоциация социологов и демографов РМ, Виктор Мокану, Молдова, Кишинев



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