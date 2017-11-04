Вайсберг: человеческий организм в состоянии выдержать полет на Марс

Какое воздействие на организм человека окажет длительный космический перелет в случае экспедиции на Марс: об этом в эфире радио Sputnik рассказал научный сотрудник Института космических исследований РАН, профессор Олег Вайсберг

Ученые заявляют: длительное пребывание в невесомости может привести к необратимому повреждению мозга, поэтому полет на Марс потребует создания систем искусственной гравитации.

По данным специалистов, космонавты с такими нарушениями работы мозга не смогут видеть объекты на небольшом расстоянии от себя, потеряют способность читать или проводить даже самые простые эксперименты. Кроме того, их восприятие исказится, что может привести к еще более серьезным последствиям.

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О том, чем опасно длительное пребывание человека в невесомости в случае многомесячной экспедиции на Марс, в эфире радио Sputnik рассказал профессор, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Вайсберг.