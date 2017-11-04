Ефимов: робот София плохо имитирует настоящую женщину

Робот по имени София впервые в истории получил гражданство. Своим гражданином достижение научно-технического прогресса признала Саудовская Аравия. Биоробот отличается выразительной мимикой и продвинутыми навыками распознавания и синтезирования речи и очень похож на женщину.

О роботе София, а также о новинках в разработках искусственного интеллекта, о том, как роботы могут работать врачами и диагностировать различные заболевания человека, о работе роботов в промышленности в эфире радио Sputnik рассказал эксперт-робототехник Альберт Ефимов.