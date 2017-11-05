Сайков: диагноз "алкоголизм" сейчас ставят даже 10-летним детям

Известный белорусский врач-психотерапевт и нарколог, кандидат медицинских наук Дмитрий Сайков рассказал о том, по каким причинам за последние 10 лет алкоголизм стремительно помолодел, и как с этим бороться

Тема борьбы с употреблением алкоголя постоянно присутствует в нашей жизни. Этот вопрос находится на самом высоком уровне контроля: им вплотную занимаются медики и правоохранители, проблема муссируется и среди представителей правительств государств. Тем не менее, врачи говорят, что алкоголизм стремительно молодеет.

© Sputnik/ Александр Кривошеев Сайков: безвредная доза алкоголя существует

Наркологи считают, что к таким результатам привело отсутствие контроля со стороны государства за рекламой алкоголя и спиртосодержащих напитков, когда на постсоветском пространстве успело вырасти целое поколение "детей "Клинского". По мнению специалистов, сейчас всем стоит задуматься о будущих поколениях, которые остаются под угрозой, несмотря на принимаемые достаточно жесткие меры по контролю продаж и рекламы спиртного.

Как побороть подростковый алкоголизм, и почему молодые люди все чаще прикладываются к бутылке?

Об этом в эфире радио Sputnik Беларусь рассказал кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Дмитрий Сайков.