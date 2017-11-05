Кулева: молдаване едут в Турцию не за достопримечательностями

Руководитель одного из туристических агентств Кишинева Прасковья Кулева прокомментировала в эфире радиостудии Sputnik Молдова намерение турецких властей отменить в отелях систему "все включено"

С этим предложением выступил глава конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен.

По его мнению, из-за системы "все включено" туристы теряют возможность ознакомиться с исторической и культурной красотой Турции. Глава конфедерации добавил, что развлечения туристов ограничиваются отелем, который они не покидают на протяжении всего отпуска.

По мнению Прасковьи Кулевой, в случае отмены гостиничной системы "все включено" турпоток Турции значительно уменьшится. По ее словам, в данном случае Турция станет непривлекательной и для жителей Молдовы, которым будут предложены альтернативные направления недорогого и качественного отдыха.

Представитель туристического бизнеса подчеркнула, что отдых в Турции привлекателен именно в связи с этой системой. В тоже время, для того, чтобы привлечь туристов к посещению достопримечательностей и культурных мест необходимо изменить ценовую политику, так как данное развлечение является не дешевым.

О последствиях отмены системы "все включено" в турецких отелях и альтернативных направлениях для молдавских туристов Прасковья Кулева рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова.