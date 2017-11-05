Олевич: Трамп не сможет отменить лотерею грин-карт

Трамп связал свою инициативу по отмене программы визовой диверсификации с последним терактом в Нью-Йорке, указав на то, что исполнитель теракта Сейфулло Саипов прибыл в США из Узбекистана в 2010 году, выиграв грин-карту в вышеуказанную лотерею.

Президент США также добавил, что подозреваемый в теракте привозил в США и других людей, их число может достигать 23 человек. Программа лотереи грин-карты предполагает ввоз на постоянное жительство в США родственников выигравшего.

Намерение Дональда Трампа прокомментировал политолог Виктор Олевич. По его мнению, система грин-карт не может быть отменена, так как данная инициатива не обладает необходимой поддержкой обоих палат американского Конгресса.

Как отметил собеседник, единственное чего может добиться нынешняя администрация Белого дома в данном вопросе — ужесточить режим проверки граждан, желающих получить право на постоянное жительство в США.