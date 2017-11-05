Брехов: землетрясения можно предсказать за несколько суток

Отвечая на вопросы корреспондента радиостудии Sputnik Молдова, ученый объяснил, что при сдвижении тектонических плит, что и провоцирует землетрясения, меняется концентрация газа радон. Замеры скоплений газа можно осуществлять с помощью специального оборудования, установленного на спутниках, поскольку газ поднимается на высоту 300-350 километров.
Олег Брехов утверждает, что таким образом можно предсказать место, где произойдут подземные толчки, поскольку изменения видны за несколько суток до землетрясения.
Подробно о проекте, который позволит ученым предсказывать землетрясения Олег Брехов рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.