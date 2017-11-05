Брехов: землетрясения можно предсказать за несколько суток

По словам профессора, завкафедрой Московского авиационного института Олега Брехова, существуют предвестники, которые указывают на готовящееся землетрясение

Отвечая на вопросы корреспондента радиостудии Sputnik Молдова, ученый объяснил, что при сдвижении тектонических плит, что и провоцирует землетрясения, меняется концентрация газа радон. Замеры скоплений газа можно осуществлять с помощью специального оборудования, установленного на спутниках, поскольку газ поднимается на высоту 300-350 километров.

Олег Брехов утверждает, что таким образом можно предсказать место, где произойдут подземные толчки, поскольку изменения видны за несколько суток до землетрясения.

Подробно о проекте, который позволит ученым предсказывать землетрясения Олег Брехов рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.