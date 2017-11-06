Ермаков: Россия реагирует на наращивание вооружений у своих границ

США возвращаются к стандартам времён холодной войны — именно такой вывод сделал эксперт Российского Института Стратегических Исследований Сергей Ермаков. США проводят мероприятия по развертыванию складов с тяжелыми вооружениями вблизи российских границ. На 2018 год на эти мероприятия в рамках Европейского командования вооружённых сил США выделяют порядка 4,8 млрд. долл., то есть в пять раз больше по сравнению с тем, сколько по этой программе выделялось всего три года назад — утверждает Сергей Ермаков.