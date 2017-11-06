Шаповалов: Путину и Трампу есть о чем еще раз поговорить

Политолог Владимир Шаповалов считает, что повестка второй возможной встречи президентов США и России будет весьма насыщенной

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС. Он пройдёт во вьетнамском городе Дананг — с 6 по 11 ноября.

По мнению собеседника радио Sputnik, нынешняя кампания, развернувшаяся против Дональда Трампа, практически исключила возможность развития российско-американских отношений. Тем не менее, эксперт считает, что для России и США существует множество тем, которые требуют обсуждения, поэтому диалог должен рано или поздно возобновиться.

Владимир Шаповалов отметил, что в случае возможной встречи Путина и Трампа стороны, безусловно, обсудят вопросы взаимодействия на Ближнем Востоке. Эксперт считает, что в настоящий момент модератором мирного урегулирования сирийского конфликта является Россия, но интересы США в регионе столь существенны, что Вашингтон, вероятно, захочет обсудить вопрос будущего Сирии.

Второй темой возможной двусторонней встречи станет, по мнению российского политолога, борьба с терроризмом.

У России и США по этому поводу существует успешный опыт в прошлом, который можно возобновить.

Стороны не смогут обойти вниманием и кризис с Северной Кореей, а также стремительно ухудшающиеся отношения с Ираном. В этих конфликтных ситуациях, считает политолог, Россия могла бы сыграть роль посредника между США и указанными странами.

Первая встреча лидеров двух стран состоялась в первый день саммита G20, 7 июля. Переговоры продлились 2 часа 15 минут, хотя российская сторона отводила на нее в графике около часа, а американская — 30 минут.

Подробно о повестке возможной второй встречи Владимира Путина и Дональда Трампа политолог Владимир Шаповалов рассказал в эфире радио Sputnik.