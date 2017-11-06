Кривоногов: Байкал может стать океаном

О возможном сценарии будущего крупнейшего пресноводного озера на Земле рассказал в эфире радио Sputnik один из авторов исследования, ведущий научный сотрудник Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН Сергей Кривоногов.

По словам ученого, из отложений байкальской рифтовой зоны очень хорошо видно, когда начался этап байкальского раскалывания земной коры. Первые признаки "прогибания" появились еще в палеогеновую эпоху — 50-60 миллионов лет назад, но активно процесс пошел 5-7 миллионов лет назад.

Тогда произошла резкая тектоническая перестройка в результате которой раскрылся современный байкальский риф в виде гигантского раскола, занятого озером Байкал.

Сергей Кривоногов отметил, что продолжение процессов может привести к еще большему раскрытию трещины.

Разорвут ли земные силы евразийский континент и когда это может произойти ученый-геолог рассказал в эфире радио Sputnik.