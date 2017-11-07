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Алексей Мартынов
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Мартынов: большевики без особых моральных переживаний шли к своей цели

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Тема:
Столетие Октябрьской Революции (17)
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Российский политолог Сергей Мартынов высказал мнение об истоках революции в России 1917 года и причинах успеха большевиков

7 ноября сторонники левых партий всего мира и, в особенности, стран СНГ отмечают столетие Октябрьской социалистической революции, которую после распада СССР некоторые историки стали именовать "октябрьским переворотом".

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В истории советского государства Октябрьскую революцию принято считать отправной точкой развития Советского Союза. В течение семи десятилетий во всех бывших советских республиках в этот день люди выходили на демонстрации, а вечером устраивали застолья, отмечая дату фактического установления советской власти.

Советский Союз давно распался, и сегодня официально эта дата не отмечается. Но много людей до сих пор считают 7 ноября знаковой, эпохальной датой, разделившей мир на "до" и "после" социализма.

И все же, удалось ли большевикам на всем протяжении нахождения у власти оправдать надежды рабочих, крестьян и части интеллигенции, которые пошли за революцией и поддержали ее?

Ответ на этот вопрос в эфире радио Sputnik дал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Тема:
Столетие Октябрьской Революции (17)

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Теги:
большевики, октябрьская революция, Столетие Октябрьской Революции, Революция 1917 года, Алексей Мартынов



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