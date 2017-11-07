Назария: власти Молдовы не вспоминают о революции, им это невыгодно

Октябрьская революция или, как ее именуют либеральные историки, "октябрьский переворот" навсегда вошла в мировую историю, как дата разделившая мир, как этап, когда последователям марксистской теории удалось на практике буквально перевернуть мир наизнанку, начать новый этап в глобальной истории.
Сегодня одни историки говорят о том, что, если бы не революция, Российской Империи удалось в более сжатые сроки и ценой меньших жертв сделать державу индустриальной. Другие апеллируют к тому, что без революционной решимости и жестокости авторов Красного Октября, после разрухи 20-х годов прошлого столетия, стране не удалось бы за считанных полтора десятилетия достигнуть той промышленно мощи, которой она обладала в начале 40-х.
Корреспондент студии Sputnik Молдова решил выяснить: почему после падения социализма, власти независимой Молдовы стараются не обращать внимания на эпохальную историческую дату равно, как и признавать те положительные завоевания социализма, которые имели место на молдавской земле?
Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал историк Сергей Назария.