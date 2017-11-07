Гырбу: цены на квартиры в Кишиневе будут неуклонно падать

Почему сегодня невыгодно инвестировать средства в недвижимость: об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу

На протяжение полутора десятилетий в столице Молдовы наблюдался настоящий "квартирный бум". Спрос на недвижимость в Кишиневе рос, росло и предложение. На смену старым, советским, типовым "двушкам" и "трешкам" пришли просторные новостройки, квартиры в которых отличались простором и возможностью перепланировки жилища купившим его хозяином.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Почему в бедной Молдове растут продажи элитных авто и недвижимости

Однако не уступали в плане спроса и квартиры советского периода постройки. Многие граждане страны аргументировали свой выбор жилища в типовой пятиэтажке или десятиуровневом бетонном "великане" тем, что они — надежны и выдержат очередной вал подземных толчков, идущих от Карпатских гор.

Социологи объясняли повышенный спрос на квартиры в столице тем, что граждане страны, ранее жившие в сельской местности, а потом уехавшие на многолетние заработки в Россию или страны ЕС, связывали свое будущее с Молдовой и старались всеми силами приобрести жилье в Кишиневе.

Однако сейчас тенденция изменилась: граждане не хотят жить в республике и стараются уезжать целыми семьями, массово продавая недвижимость в главном городе страны.

Корреспондент радиостудии Sputnik Молдова решил поинтересоваться: стоит ли сейчас, в условиях относительной нестабильности курса валют и шаткой ситуации в банковской системе, вкладывать нажитые средства в покупку жилья, либо такая инвестиция окажется сомнительной, и можно больше потерять, чем приобрести?

Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Виорел Гырбу.