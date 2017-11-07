18:16 07 Ноября 2017
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Раду Бушилэ
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Бушилэ: власть будет продвигать Силвию Раду на выборах генпримара

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Является ли Силвия Раду потенциальным кандидатом от правящей коалиции на следующих местных выборах, которые пройдут в Кишиневе: об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт Раду Бушилэ

Исполняющий обязанности мэра Кишинева Нистор Грозаву объявил о том, что планирует сложить свои полномочия.

"Я больше не могу выполнять возложенные на меня обязанности. Я спас ситуацию во время кризиса в мэрии, больше не могу. Я подписал решение, согласно которому вице-мэрами назначены Силвия Раду и Руслан Кодряну", — заявил Грозаву.

При этом, обязанности генпримара столицы будет исполнять именно Силвия Раду, осенью 2016 года баллотировавшаяся в качестве независимого кандидата в президенты Молдовы.

Примэрия Кишинева
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Что сказала Силвия Раду о своем назначении на пост мэра Кишинева

Руслан Кодряну, назначенный вице-примаром, сам отказался быть и. о. гепримара столицы.

В то же время, корреспондент студии Sputnik Молдова решил поинтересоваться: откуда взялась Силвия Раду в кишиневской мэрии, и продвигает ли ее кто-то из правящей в Молдове коалиции?

Не возьмет ли правительство под собственное управление кишиневскую мэрию?

Ответы на эти вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт по проблемам муниципального хозяйства Кишинева Раду Бушилэ. 

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