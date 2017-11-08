Боцан: Кишиневу нужен крематорий, ищем деньги на строительство

Директор Комбината ритуальных услуг Кишинева Людмила Боцан в эфире студии Sputnik Молдова привела аргументы в пользу строительства крематория рядом с кладбищем Святого Лазаря

Комбинат ритуальных услуг настаивает на строительстве в Кишиневе крематория. Администрация предприятия ссылается на нехватку мест для захоронения на столичных погостах.

Со своей стороны власти муниципия намерены решить проблему за счёт расширения территории кладбища. Для этого муниципальный совет решил приобрести 37 гектаров земли у примэрии Гратиешт. Обойдётся расширение кладбища Святого Лазаря в 40 миллионов леев.

Однако специалисты утверждают, что это лишь временное решение. Они намерены представить проект строительства крематория, под возведение которого муниципальными советниками уже выделено 8 гектаров земли.

По словам главы столичного Комбината ритуальных услуг Людмилы Боцан, строительство крематория в Кишиневе, которое обойдется примерно в 1 миллион евро, решит нехватку мест на городских погостах.

О том, зачем Кишиневу крематорий, где найти средства на его строительство, и как воспримут жители столицы новую процедуру прощания с усопшими, не совсем вписывающуюся в христианские каноны погребения?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала директор Комбината ритуальных услуг Кишинева Людмила Боцан.