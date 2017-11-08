Жук: результатам соцопросов сейчас доверять нельзя

Согласно результатам опроса социологической компании "Фонд общественного мнения", проведенного с 7 по 29 октября 2017 года, если бы парламентские выборы в Молдове состоялись в ближайшие выходные, то в законодательный орган уверенно прошли две партии — Партия социалистов и партия "Действие и солидарность".

Не все так просто, выборная система в стране изменилась, поэтому результаты выборов могут оказаться не совсем такими как предсказывают социологи — говорит в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог, замдиректора Института юридических и политических исследований Академии наук Молдовы Виктор Жук.