Бышок: Путин и Трамп обсудят Украину и КНДР

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO говорит о чем будут говорить президенты США и России во Вьетнаме

10 и 11 октября во Вьетнаме пройдет саммит АТЭС где, вполне возможно, пройдет встреча президентов США и России. По крайней мере, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Кроме того, Путин может встретиться с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, чтобы обсудить двусторонние отношения, которые "требуют серьезного ремонта", а также "Корейский полуостров, сирийское урегулирование, Ирак, палестино-израильский конфликт, Украину".

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок комментирует вероятность встречи Путина и Трампа.