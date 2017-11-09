Ковалев: альтернатив российскому газу в Европе нет

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев прокомментировал в эфире радио Sputnik позицию Еврокомиссии, заявившей, что необходимости в строительстве газопровода "Северный поток – 2" нет

В Еврокомиссии уверены, что из-за сокращения внутреннего производства и потребления топлива импорт газа в ЕС к 2030 году будет стабильным. В совокупности с уже имеющейся инфраструктурой по импорту газа и ростом конкурентоспособности поставок сжиженного природного газа это делает бессмысленным строительство такой системы, как "Северный поток — 2", пояснили в правительстве Европейского союза, передает РИА Новости.

Кроме того, Брюссель пообещал и дальше поддерживать транзит российского газа через Украину.

О перспективности альтернативных поставок газа в Европу Игорь Ковалев рассказал в эфире радио Sputnik.