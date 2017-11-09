Игнат: вузы Молдовы не успевают за требованиями рынка труда

Согласно законам рыночной экономики, когда предложение не соответствует спросу создается дефицит.
Именно так можно охарактеризовать ситуацию, сложившуюся на рынке труда Молдовы. Парадокс заключается в том, что при большом количестве вакантных мест в республике сохраняется высокий уровень безработицы.
Согласно данным Национального агентства занятости населения, в октябре 2017 года насчитывалось 11893 вакантных места при 19318 безработных.
Почему работодатели не могут найти работников и наоборот- парадоксальную ситуацию объяснил в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономист Анатолий Игнат.