Игнат: вузы Молдовы не успевают за требованиями рынка труда

О причинах дефицита рабочей силы рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт Анатолий Игнат

Согласно законам рыночной экономики, когда предложение не соответствует спросу создается дефицит.

© Sputnik/ Евгений Панасенко На борьбу с безработицей в Молдове выделят миллиард

Именно так можно охарактеризовать ситуацию, сложившуюся на рынке труда Молдовы. Парадокс заключается в том, что при большом количестве вакантных мест в республике сохраняется высокий уровень безработицы.

Согласно данным Национального агентства занятости населения, в октябре 2017 года насчитывалось 11893 вакантных места при 19318 безработных.

Почему работодатели не могут найти работников и наоборот- парадоксальную ситуацию объяснил в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономист Анатолий Игнат.