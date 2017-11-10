Данюк: Трамп испугался шумихи в США

Политолог Никита Данюк в эфире радио Sputnik прокомментировал отмену встречи президента России Владимира Путина и США Дональда Трампа

Об отмене формальной встречи Трампа и Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме ранее сообщил Белый дом, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил — ясности в данном вопросе по-прежнему нет.

© Sputnik/ Sergey Guneev Будет ли встреча Путина и Трампа: что говорят в Белом доме и Кремле

По словам секретаря Белого дома Сары Сандерс, которую цитирует РИА Новости, формальную встречу не удается организовать из-за плотного рабочего графика президента США.

По мнению собеседника радио Sputnik, ответственность за срыв встречи несет американская сторона. По словам Никиты Данюка, Трамп принял это решение под давлением внутриполитической ситуации в США, подогреваемой американским мейнстримом.

Политолог считает, что встреча Трампа и Путина могла бы спровоцировать еще большую информационную шумиху и нагнетание атмосферы "чуть ли не национального предательства" главы Белого дома.

О причинах срыва встречи Владимира Путина и Дональда Трампа и последствиях для всей системы международных отношений политолог Никита Данюк рассказал в эфире радио Sputnik.