Гурэу: Киртоакэ может остаться в должности до 2019 года

Специалист по вопросам муниципального хозяйства Кишинева Виктор Гурэу в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, почему нынешний градоначальник, которого собираются отправить в отставку на референдуме 19 ноября, может сохранить за собой мэрское кресло

Назначение Сильвии Раду на должность исполняющей обязанности генпримара Кишинева вызвало волну возмущений и кривотолков среди муниципальных советников, как от Либеральной партии, так и от Партии социалистов.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Киртоакэ отпустили из-под ареста

Как одни, так и другие сочли это назначение незаконным, поскольку Нистор Грозаву сам не являлся генпримаром и исполнял его обязанности. Соответственно, не мог назначить Силвию Раду на должность, которая, по сути, является выборной.

На этом фоне становится неясной судьба самого Дорина Киртоакэ. Рассмотрение его уголовного дела рискует увязнуть в апелляциях, а результаты референдума по вопросу его отставки, который должен пройти 19 ноября, и вовсе видятся туманными.

Тем не менее, в экспертном сообществе звучат мнения о том, что Киртоакэ сохранит свою должность вплоть до окончания своего мандата.

О том, как это возможно, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт по вопросам муниципального хозяйства Кишинева Виктор Гурэу.