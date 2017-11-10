Винокур о Задорнове: когда уходят такие светлые люди – особенно тяжело

Печальная новость постигла десятки тысяч поклонников таланта известного писателя-сатирика Михаила Задорнова: 10 ноября перестало биться сердце человека, который на протяжении десятилетия заставлял смеяться от души целые залы, на его спектаклях всегда были аншлаги.
Задорнов перед своей смертью сменил веру>>>
В начале октября Задорнов на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил, что вынужден отменить часть концертов до Нового года из-за болезни, не уточнив подробностей.
Однако потом выяснилось, что сатирик страдал от тяжелой формы онкологического заболевания, в борьбе с которым врачи оказались бессильны.
Задорнов — писатель-сатирик, юморист, актер. Наиболее известная тема его монологов — критика западного, в первую очередь, американского образа жизни и культуры.
О том, каким запомнился Задорнов, в эфире радио Sputnik рассказал Народный артист России Владимир Винокур.