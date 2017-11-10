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Артист Владимир Винокур
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова

Винокур о Задорнове: когда уходят такие светлые люди – особенно тяжело

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Народный артист России рассказал в эфире радио Sputnik о том, каким он запомнил известного писателя-сатирика Михаила Задорнова, ушедшего из жизни 10 ноября 2017

Печальная новость постигла десятки тысяч поклонников таланта известного писателя-сатирика Михаила Задорнова: 10 ноября перестало биться сердце человека, который на протяжении десятилетия заставлял смеяться от души целые залы, на его спектаклях всегда были аншлаги.

Писатель и сатирик Михаил Задорнов
© Sputnik/ Максим Блинов
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В начале октября Задорнов на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил, что вынужден отменить часть концертов до Нового года из-за болезни, не уточнив подробностей.

Однако потом выяснилось, что сатирик страдал от тяжелой формы онкологического заболевания, в борьбе с которым врачи оказались бессильны.

Задорнов — писатель-сатирик, юморист, актер. Наиболее известная тема его монологов — критика западного, в первую очередь, американского образа жизни и культуры.

О том, каким запомнился Задорнов, в эфире радио Sputnik рассказал Народный артист России Владимир Винокур. 

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Теги:
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