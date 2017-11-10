Головатюк: в Молдове могут появиться крупные предприятия

Создание в республике крупных молдавско-российских производств: несбыточная цель, либо реальность следующего десятилетия? Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал депутат парламента, экономист Владимир Головатюк

Несмотря на доводы сторонников либеральной политики, утверждающих, что во времена пребывания в Советском Союзе Молдова больше потеряла, чем приобрела от членства в ЕС, факт остается фактом: в Кишиневе и других городах Молдовы действовали крупные, бюджетно-образующие для республики предприятия, высокоточные производства, металлургические заводы, предприятия машиностроения и легкой промышленности.

С распадом Советского Союза налаженные десятилетиями кооперационные связи были разрушены, а предприятия, некогда являвшиеся гордостью страны, прошли через приватизацию и через пару-тройку лет обанкротились. Как результат: из развитой промышленно-аграрной страны Молдова превратилась в государство, где преобладает сельское хозяйство и сфер услуг.

Между тем, президент республики Игорь Додон неоднократно заявлял о необходимости налаживания стратегического партнерства с Россией, о привлечении российских инвестиций в экономику нашей страны.

Корреспондент радиостудии Sputnik Молдова решил поинтересоваться: реально ли в республике вновь создать крупные молдавско-российские предприятия, либо это больше — далекая и размытая цель, чем объективная реальность?

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал депутат парламента, экономист Владимир Головатюк.