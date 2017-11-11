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Виктор Жук
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Жук: время Андрея Нэстасе прошло

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Политолог комментирует итоги социологического опроса и рейтинг лидера партии Платформы DA

Согласно результатам опроса социологической компании "Фонд общественного мнения", проведенного с 7 по 29 октября 2017 года, в рейтинге доверия у граждан Молдовы на первых трех позициях разместились президент Игорь Додон, который набрал 35,7%, лидер PAS Майя Санду — 21,5% и председатель партии Платформа DA Андрей Нэстасе с 2,6%.

Чем объяснить столь низкий рейтинг лидера партии Платформы DA, который по мнению некоторых экспертов является харизматичной личностью и "светился" на всех оппозиционных митингах — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит политолог, замдиректора Института юридических и политических исследований Академии наук Молдовы Виктор Жук.




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