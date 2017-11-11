Агаджанян: расскажу правду о Никите Михалкове

К знаменитому и маститому режиссеру и актеру советского и российского кино Никите Михалкову отношение у людей, как правило, разное — от обожания до ненависти. Нет только равнодушных. По всей видимости, это удел каждого таланта.

О том, каким учителем является Никита Сергеевич Михалков и какие впечатления он оставляет как личность, в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит молдавский кинематографист, который обучался в Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова, Рубен Агаджанян.