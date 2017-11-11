Руденко: не стоит ждать "прорыва" молдавского вина на мировые рынки

Согласно рейтингу, опубликованному Международной организацией винограда и вина (OIV), Молдова, как производитель этого напитка, находится на 20-м месте в мире. Вино часто называют стратегическим продуктом нашей страны и говорят о возможности расцвета молдавской экономики на основе производства традиционного виноградного напитка.

Каковы реальные шансы и возможности молдавских виноделов в условиях жесткой конкуренции и устоявшихся винных традиций в мире, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказывает ведущий российский винный эксперт и критик, член Союза сомелье и экспертов России, основатель и ведущий крупнейшего дегустационного винного клуба Денис Руденко.