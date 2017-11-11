Светов: 10 евро за въезд в ЕС ударит по имиджу власти Молдовы

С 2020 года для граждан тех стран, у которых с Евросоюзом действует безвизовый режим, изменятся правила въезда в Шенгенскую зону. Если сейчас достаточно биометрического паспорта, билетов обратно и документов, подтверждающих цель поездки, сроки пребывания и место проживания, то к 2020 году все изменится. Через два года для въезда в Евросоюз понадобится предварительная авторизация в системе ETIAS и оплата в размере 10 евро.

Стал ли безвизовый режим визовым и как именно это нововведение отразится на имидже проевропейских властей Молдовы, Грузии и Украины в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит российский политолог и журналист Юрий Светов.