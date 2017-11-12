Терехов: главный способ борьбы с "порноместью" – не делать интим фото

Генеральный директор агентства "Социальные сети" Денис Терехов прокомментировал в эфире радио Sputnik новый способ борьбы с публикацией или пересылкой интимных фотографий человека без его согласия, который тестирует Facebook

Ранее РИА Новости сообщило о методике, которая тестируется в четырех странах. Как пояснила австралийский комиссар по онлайн-безопасности Джули Инман-Грант, пользователи смогут отправить откровенные фото в чат с самим собой с помощью приложения Messenger, после чего серверы составят "цифровой отпечаток" снимка.

С его помощью система сможет заблокировать публикацию этого фото, если его попытается выложить кто-то другой. После создания "отпечатка" пользователь должен будет удалить фотографию.

При этом компания не будет хранить снимки на своих серверах: останется лишь ссылка на них, и работать с этими материалами будет искусственный интеллект, а не сотрудники Facebook, добавила Инман-Грант.

По мнению Дениса Терехова, ноу-хау от Facebook может обезопасить от "порномести" простых людей, но не знаменитостей, чьи непристойные снимки молниеносно расходятся в Интернете. Кроме Facebook есть другие соцсети, отметил эксперт в эфире радио Sputnik, поэтому наивно и самонадеянно полагать, что единожды попавшую в сети "клубничку" можно удалить раз и навсегда.