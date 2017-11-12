Овчаренко: смотря "ужастики", человек худеет

Психолог Лариса Овчаренко в эфире радио Sputnik рассказала, как просмотр фильмов ужасов поможет избавиться от лишних килограммов

Британские ученые в ходе эксперимента на людях пришли к выводу, что просмотр фильмов ужасов способствует сжиганию калорий. То есть можно просто смотреть ужастики и сбрасывать вес. Вряд ли эта новость обрадует владельцев тренажерных залов и фитнес центров.

Но вот поклонники этого жанра скорее всего будут счастливы. Составлен даже топ десять самых эффективных фильмом ужасов. На третьем месте разместился "Изгоняющий дьявола" (1973), он поможет избавиться от 158 калорий за сеанс. Почетное второе место занял фильм Стивена Спилберга "Челюсти" (1975), эта хоррор-картина поможет сжечь 165 калорий.

И, наконец, как показали опыты над живыми людьми, наиболее качественную замену гимнастике можно получить, посмотрев "Сияние" (1980) режиссера Стенли Кубрика с Джеком Николсоном. Хоррор про душегубский отель, проклятый Стивеном Кингом, автором оригинального романа, избавит от 184 калорий.

С диетой — понятно. А вот, как влияет просмотр "ужастиков" на психику человека, в эфире радио Sputnik рассказала кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко.