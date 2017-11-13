Юшков: цены на нефть в мире растут в силу ряда причин

Тенденция роста цен на нефть до значений, которые не наблюдались с 2015 года, сохранится, так как спрос и предложение сырой нефти восстановили свой баланс. Об этом заявил бывший генеральный секретарь ОПЕК Рене Ортис.
Он отметил, что, "вероятно, в 2018 году не потребуется Алжирское соглашение", которое предусматривает сокращение на 1,8 миллиона барреля в день от производства нефти со стороны ОПЕК и стран вне группы, таких как Россия.
Корреспондент Sputnik решил выяснить: чем вызван скачок цен на "черное золото" в мире?
Об этом в эфире радио Sputnik рассказал ведущий аналитик российского фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.