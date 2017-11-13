Боков: в этом регионе подобных землетрясений еще не было

Крупнейшее землетрясение произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака: по имеющимся данным, только в Иране погибли более 200 человек, десятки тысяч остались без крова.
Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
О том, почему в этом регионе до сих пор не было подобных катаклизмов, в эфире радио Sputnik говорит ученый-геофизик, руководитель лаборатории прогнозов Виктор Боков.