Боков: в этом регионе подобных землетрясений еще не было

Крупнейшее землетрясение произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака: по имеющимся данным, только в Иране погибли более 200 человек, десятки тысяч остались без крова.

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Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

О том, почему в этом регионе до сих пор не было подобных катаклизмов, в эфире радио Sputnik говорит ученый-геофизик, руководитель лаборатории прогнозов Виктор Боков.