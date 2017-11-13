Греку: в Молдове идет передел рынков наркоторговцев

Эксперт утверждает, что арестами и тюремными сроками проблему наркомании в Молдове не решить

В среду, 8 ноября, прокуроры различных районов Молдовы, сотрудники управления по борьбе с наркотиками Национального инспектората расследований и правоохранители столицы провели 170 обысков в рамках борьбы с наркотиками.

"В результате задержаны 19 человек и изъяты свыше 20 килограммов наркотиков, в том числе 4 килограмма синтетических наркотиков, 7 килограммов марихуаны, 5 килограммов растений мака, 2 килограмма этноботанических наркотиков, 650 таблеток экстази, героин и конопля", — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Молдовы.

Решат ли молдавские силовики проблему наркомании — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит генеральный секретарь Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей CIPIDA Мирча Греку.