Журавлев: хорошо, что эстонцы признались, что занимаются пропагандой

Провозгласившие себя в Эстонии "борцами с антиэстонской пропагандой", понимают, что открытым критикам Кремля попасть в эфир российского ТВ будет проблематично, поэтому предлагается внедрять "правильных" экспертов через неполитические сферы. Например, такой сферой может быть дигитализация и все что с ней связано. Борцы полагают, что такая тема "интересна всему миру и России тоже".

"Связанным с Эстонией специалистам по дигитальной тематике, умеющим хорошо выступать, следует выучить русский язык и затем организовать их проникновение в списки дежурных экспертов российских телепередач", — говорится в публикации в Интернете.

Ситуацию комментирует генеральный директор российского Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.