Шатров: обвинения России в каталонском кризисе абсурдны

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии комментирует грядущие поиски в Брюсселе "руки Москвы" в Испании

Глава испанского МИД Альфонсо Дастис поднимет в Брюсселе вопрос о "российской поддержке" независимости Каталонии через социальные сети.

"Я поставлю вопрос вмешательства, как развивались дезинформация, манипулирование вокруг референдума и последующие события в Каталонии", — сказал Дастис.

Он уверен, что испанское правительство "доказало", что большой объем трафика шел из России и других стран.

О том, зачем ищут и найдут ли "российский след" в Барселоне в эфире радио Sputnik говорит заместитель директора Национального института развития современной идеологии, политолог Игорь Шатров.