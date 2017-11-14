Шаповалов: главное достижение Додона – налаживание отношений с Россией

Ровно год прошел с момента президентских выборов в Молдове, на которых победу одержал Игорь Додон. Во втором туре, прошедшем 13 ноября 2016 года, за лидера социалистов свои голоса отдали 52,27% избирателей.
Игорь Додон стал третьим всенародно избранным президентом Молдовы.
На момент избрания являлся самым молодым руководителем республики за все время ее существования.
Политолог Борис Шаповалов отметил в эфире радио Sputnik Молдова чего президенту удалось добиться за год правления. По словам собеседника, главным достижением стало налаживание торгово-экономических отношений с Россией Федерацией, которая является главным стратегическим партнером республики.
Можно ли назвать проделанную работу Игоря Додона успешной, и как на это влияет ограничение его полномочий?
Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал политолог Борис Шаповалов.