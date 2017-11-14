Шеларь: смягчать наказания для бизнесменов необходимо

Экономист Галина Шеларь прокомментировала в эфире радио Sputnik инициативу Министерства Юстиции Молдовы освобождать предпринимателей от уголовной ответственности за экономические преступления

Минюст Молдовы опубликовал законопроект, согласно которому бизнесмены смогут избежать уголовной ответственности за совершенные экономические преступления взамен на возмещение причинённого ущерба и выплату штрафа. Предполагается, что данный законопроект поспособствует устранению давления на бизнес.

В список экономических преступлений, за совершение которых можно будет избежать уголовной ответственности вошли: получение кредита обманным путем, нарушение правил кредитования, мошенническое управление банком, нецелевое использование внутренних займов и внешних фондов, незаконное занятие предпринимательской деятельностью, уклонение от уплаты налогов, манипулирование на рынке ценных бумаг, незаконное получение и разглашение коммерческой тайны, недобросовестная конкуренция и фальсификация продукции, обман заказчиков, недоброкачественное строительство и др.

О том, как данный законопроект может работать в нынешних условиях молдавской экономики, и что повлечет за собой такое решение в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала экономист Галина Шеларь.