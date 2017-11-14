Шеларь: смягчать наказания для бизнесменов необходимо

Минюст Молдовы опубликовал законопроект, согласно которому бизнесмены смогут избежать уголовной ответственности за совершенные экономические преступления взамен на возмещение причинённого ущерба и выплату штрафа. Предполагается, что данный законопроект поспособствует устранению давления на бизнес.
В список экономических преступлений, за совершение которых можно будет избежать уголовной ответственности вошли: получение кредита обманным путем, нарушение правил кредитования, мошенническое управление банком, нецелевое использование внутренних займов и внешних фондов, незаконное занятие предпринимательской деятельностью, уклонение от уплаты налогов, манипулирование на рынке ценных бумаг, незаконное получение и разглашение коммерческой тайны, недобросовестная конкуренция и фальсификация продукции, обман заказчиков, недоброкачественное строительство и др.
О том, как данный законопроект может работать в нынешних условиях молдавской экономики, и что повлечет за собой такое решение в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала экономист Галина Шеларь.