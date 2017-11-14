Васильев: давлением на RT США ведут к информационной войне

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев прокомментировал в эфире радио Sputnik включение RT America в список иностранных агентов

Министерство Юстиции США подтвердило включение RT America в список иностранных агентов. Ранее американские власти заявили, что реклама российского телеканала RT в Twitter и Facebook в ходе избирательной кампании в Соединенных Штатах была направлена против Хиллари Клинтон. После данного заявления Минюст США потребовал от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Данное решение прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Васильев. По словам собеседника, включение RT в список иностранных агентов может привести к еще большему давлению на канал со стороны американских властей.

О возможных последствиях и о том, какими могут быть ответные меры со стороны России, в эфире радио Sputnik рассказал доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.