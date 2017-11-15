Олевич: решение Канады принять миллион мигрантов – это пиар-ход

Российский политолог Виктор Олевич прокомментировал в эфире радио Sputnik Молдова намерение канадских властей принять в течении трех лет порядка одного миллиона мигрантов

Министр иммиграции Канады Ахмед Хуссен заявил, что согласно иммиграционному плану на 2018 год страна примет рекордное число иммигрантов — 310 тысяч. Такое количество человек является наибольшим за последние сто лет в истории канадского государства.

Это заявление прокомментировал политолог Виктор Олевич. Он отметил, что власти Канады уже сталкиваются с серьезной проблемой в виде большого потока нелегальных мигрантов, поступающих с территории США. Собеседник подчеркнул, что такими действиями власти Канады хотят показать свое отличие от южного "соседа", а также либеральность своего государства и соблюдение демократических норм.

О причинах и возможных последствиях такого решения в эфире радио Sputnik Молдова рассказал политолог Виктор Олевич.