Егиазарян: Армения доказала реальность многовекторного развития

Армения доказала, что, будучи членом ЕАЭС и стратегическим партнером России, реально углублять сотрудничество с Евросоюзом, так считает армянский политолог Ваган Егиазарян, с которым пообщались корреспонденты радиостудии Sputnik Молдова

На саммите "Восточного партнерства", который пройдет 24 ноября в Брюсселе, Армения планирует подписать ограниченное Соглашение об ассоциации с Европейским союзом. От документа, подписанного Молдовой в 2014 году, его отличает то, что в нем отсутствует торговая составляющая. Примечательно, что Армения намерена активно евроинтегрироваться, будучи членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как в ЕС реагируют на диверсификацию внешней политики Армении, и как партнеры на Востоке относятся к углублению ее сотрудничества с Евросоюзом, об этом президент общественного движения "Заргацум" ("Развитие") рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.