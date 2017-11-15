Захаров: приднестровский конфликт может быть разрешен в ближайшие годы

Ранее президент Молдовы Игорь Додон обозначил свою позицию по приднестровскому вопросу, еще раз подчеркнув, что является сторонником федеративного государственного устройства. Политик заявил, что региону нереально получить независимость или стать субъектом Российской Федерации.
Он считает, что за Приднестровьем надо закрепить собственные символы, органы власти и бюджет. В то же время, по мнению Додона, общими должны стать: бюджетная и банковская системы, внешняя политика и границы.
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Реальна ли реинтегация Молдовы на обозначенных президентом условиях, и при каких обстоятельствах она может быть осуществлена, как отреагируют на предложения Додона в Приднестровье, и кому на левом берегу невыгодно объединение — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт по Приднестровью Сергей Захаров.