Захаров: приднестровский конфликт может быть разрешен в ближайшие годы

О перспективах реинтеграции Молдовы в контексте видения процесса президентом Игорем Додоном рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт по Приднестровью Сергей Захаров

Ранее президент Молдовы Игорь Додон обозначил свою позицию по приднестровскому вопросу, еще раз подчеркнув, что является сторонником федеративного государственного устройства. Политик заявил, что региону нереально получить независимость или стать субъектом Российской Федерации.

2017: год Игоря Додона>>>

Он считает, что за Приднестровьем надо закрепить собственные символы, органы власти и бюджет. В то же время, по мнению Додона, общими должны стать: бюджетная и банковская системы, внешняя политика и границы.

Топ-10 ярких цитат Игоря Додона во время президентства>>>

Реальна ли реинтегация Молдовы на обозначенных президентом условиях, и при каких обстоятельствах она может быть осуществлена, как отреагируют на предложения Додона в Приднестровье, и кому на левом берегу невыгодно объединение — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт по Приднестровью Сергей Захаров.