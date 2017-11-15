Урекян: Киртоакэ должен благодарить судьбу за референдум

Бывший генеральный примар Кишинева Серафим Урекян в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказался о референдуме по отставке Дорина Киртоакэ, и решении ряда молдавских политформирований бойкотировать плебисцит

В ближайшее воскресенье, 19 ноября, в муниципии Кишинев пройдет, инициированный ПСРМ, референдум по отставке Дорина Киртоакэ с поста генерального примара столицы. До этого целый ряд активных политических партий объявили о бойкоте плебисцита. Среди них: Демократическая партия Молдовы, Либерально-демократическая партия, Национал-либеральная партия, партия Национального единства, партия "Действие и солидарность", а также Европейская народная партия. Список возглавила Либеральная партия, которая не только призвала своих сторонников не участвовать в референдуме, но также отказалась делегировать своих представителей на теледебаты.

Это решение либералов Серафим Урекян назвал "странным". Он считает, что Дорин Киртоакэ должен изменить свое отношение к плебисциту.

К чему может привести бойкот референдума, и почему находящийся под следствием генпримар должен "быть благодарен" инициативе социалистов — об этом Серафим Урекян рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.