Симонов: цена на бензин лишь отчасти зависит от стоимости нефти

По словам эксперта в области энергетической безопасности Константина Симонова, цены на топливо для конечных потребителей в первую очередь зависят от политики государств в области налогообложения, а уж потом от котировок на биржах и себестоимости переработки нефти

Во вторник НАРЭ объявило об очередном повышении цен на бензин и дизельное топливо. Согласно новым максимальным ценам, которые могут устанавливаться автозаправочными станциями в период с 15 по 28 ноября, цена бензина АИ-95-Premium повысилась на 62 бана, а дизельного топлива на 53.

НАРЭ устанавливает предельные розничные цены на топливо каждые две недели. Как утверждает регулятор, цены рассчитываются исходя из котировок Platts на мировых биржах и курса лея по отношению к доллару.

Генеральный директор российского Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов утверждает, что стоимость нефти на мировых рынках является лишь одной, и не самой значительной, составляющей конечных тарифов.

Что больше всего влияет на повышение цен на бензин и дизельное топливо — Константин Симонов рассказал в эфире радио Sputnik.