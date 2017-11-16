Мелинти: в каждом человеке христианин должен искать образ Христа

Международный день толерантности с 1996 года ежегодно отмечается 16 ноября. Этот Международный день был торжественно провозглашён в "Декларации принципов терпимости" ЮНЕСКО, которая была утверждена в 1995 году на 28-й Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Насколько терпимы наши сограждане, согласуется, и насколько, толерантность с учением Христа, и всегда ли традиция — благо. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит протоиерей, кандидат богословия, доктор исторических наук и настоятель Покровского храма села Гидигич Максим Мелинти.